بمشاركة أمرابط.. مانشستر يونايتد يسقط بميدانه أمام بورنموث

حقق فريق بورنموث الفوز على نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 3-0 في الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل دومينيك سولانكي هدف التقدم في الدقيقة 5، في حين سجل فيليب بيلينغ هدف ثاني في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 73 سجل ماركوس سينيسي هدف ثالث للضيوف.

وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 27 نقطة في المركز السادس مؤقتاً، في حين رفع بورنموث رصيده إى 19 نقطة في المركز الثالث عشر مؤقتاً.

يشار إلى أن المباراة عرفت مشاركة الدولي المغربي سفيان أمرابط كأساسي من جانب مانشسر يونايتد، حيث لعب دقائق المباراة كاملة.

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