لقجع: دور الصحافيين الرياضيين محوري في إنجاح تنظيم مونديال 2030

أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، اليوم السبت بالرباط، أن دور الصحافيين الرياضيين “محوري” في إنجاح تنظيم نهائيات كأس العالم 2030.

وقال لقجع، في كلمة خلال المنتدى الوطني الأول للصحافة الرياضية، الذي انعقد تحت شعار “رهانات الإعلام الرياضي الوطني في أفق استحقاقات 2030″، إن دور الصحافيين الرياضيين أساسي لنجاح تنظيم نهائيات كأس العالم وغيرها من الأحداث الرياضية الدولية المرتقبة في المغرب”.

وأبرز في هذا الصدد، أن الصحافيين الرياضيين هم من يروجون للصورة الحقيقية للمغرب وثقافة النجاح في المجال الرياضي، بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

واعتبر لقجع، أن الصحافي الرياضي يقوم أيضا بدور مهم في مكافحة الأخبار الزائفة وتسليط الضوء على جهود المملكة المتواصلة في كافة المجالات، وخاصة في تطوير قدراتها في خدمة كرة القدم والرياضة بشكل عام.

وأكد أن الجسم الصحافي الوطني والصحافيين الرياضيين على وجه الخصوص، ينبغي أن يشكلوا جبهة موحدة للدفاع عن المغرب.

وأشار رئيس “لجنة كأس العالم 2030” إلى أن أهم جانب في تنظيم كأس العالم هو صورة المغرب وحضارته وإمكانياته التنموية، مضيفا أنه من الضروري الترويج والتعريف بمؤهلات المملكة وبديناميتها على المستوى الدولي بفضل هذا الحدث الرياضي الكبير.

وشكل هذا المنتدى، الذي نظمه المعهد العالي للإعلام والاتصال والمجلس الوطني للصحافة والجمعية المغربية للصحافة الرياضية والرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين، بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والاتصال- قطاع الاتصال، فرصة لتعزيز تبادل الأفكار، وكذا تبادل التجارب الناجحة على المستوى الوطني والدولي بين الإعلاميين، والأكاديميين والباحثين المتخصصين في مجال الصحافة الرياضية.

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