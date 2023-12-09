غوغل تطلق خاصية التوقيع الإلكتروني في “المستندات ودرايف”

هبة بريس - وكالات

أعلنت شركة خدمات الأنترنت والتكنولوجيا الأمريكية (غوغل)، إتاحة ميزة التوقيع الإلكتروني لمشتركي “ورك سبيس” في خدمتي “المستندات” و”درايف”.

وقالت الشركة، في بيان لها، إنه “ضمنا التوقيع الإلكتروني في المستندات من أجل التسهيل على رواد الأعمال والشركات الصغيرة طلب التوقيعات وتتبع العقود وإدارتها”، مضيفة أن “العملاء سيتاح لهم استخدام تلك الأداة الجديدة من إعداد حقول التوقيع مباشرة في مستندات غوغل، لإكمال التوقيعات الرقمية أو طلبها للمستندات المهمة كالعقود التجارية والاتفاقيات”.

وأشارت إلى أنه يمكن طلب التوقيعات من مستخدمين آخرين لهم حسابات غير تابعة لشركة غوغل، مما يمنح تلك الميزة أفضلية على برامج التوقيع الإلكتروني الخارجية الأخرى، مبرزة أنها تعمل على المزيد من الخيارات الإضافية في ميزة التوقيع الإلكتروني، ومنها القدرة على إعادة استخدام ملفات “PDF ” كقوالب للعقود، بالإضافة إلى الحقول النصية المخصصة، التي ستطلب من الموقعين إضافة معلومات مثل المسمى الوظيفي وعنوان البريد الإلكتروني إلى المستند الموقع.

يذكر بأن التوقيع الإلكتروني هو آلية رقمية تستخدم للتأكد من هوية الأشخاص لتأكيد موافقتهم على المستندات والوثائق، حيث تستخدم تقنيات التشفير لإنشاء توقيع رقمي فريد مرتبط بالمستند، مع تضمين بيانات أخرى مثل الوقت والتاريخ وبيانات الهوية الشخصية.

ويهدف التوقيع الإلكتروني إلى تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية التقليدية، وهو إجراء معتمد من الناحية القانونية في العديد من الدول التي تشجع التحول الرقمي.

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