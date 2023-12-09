غوغل تطلق خاصية التوقيع الإلكتروني في “المستندات ودرايف”

2023-12-09 / 19:29
5
هبة بريس - وكالات

أعلنت شركة خدمات الأنترنت والتكنولوجيا الأمريكية (غوغل)، إتاحة ميزة التوقيع الإلكتروني لمشتركي “ورك سبيس” في خدمتي “المستندات” و”درايف”.

وقالت الشركة، في بيان لها، إنه “ضمنا التوقيع الإلكتروني في المستندات من أجل التسهيل على رواد الأعمال والشركات الصغيرة طلب التوقيعات وتتبع العقود وإدارتها”، مضيفة أن “العملاء سيتاح لهم استخدام تلك الأداة الجديدة من إعداد حقول التوقيع مباشرة في مستندات غوغل، لإكمال التوقيعات الرقمية أو طلبها للمستندات المهمة كالعقود التجارية والاتفاقيات”.

وأشارت إلى أنه يمكن طلب التوقيعات من مستخدمين آخرين لهم حسابات غير تابعة لشركة غوغل، مما يمنح تلك الميزة أفضلية على برامج التوقيع الإلكتروني الخارجية الأخرى، مبرزة أنها تعمل على المزيد من الخيارات الإضافية في ميزة التوقيع الإلكتروني، ومنها القدرة على إعادة استخدام ملفات “PDF ” كقوالب للعقود، بالإضافة إلى الحقول النصية المخصصة، التي ستطلب من الموقعين إضافة معلومات مثل المسمى الوظيفي وعنوان البريد الإلكتروني إلى المستند الموقع.

يذكر بأن التوقيع الإلكتروني هو آلية رقمية تستخدم للتأكد من هوية الأشخاص لتأكيد موافقتهم على المستندات والوثائق، حيث تستخدم تقنيات التشفير لإنشاء توقيع رقمي فريد مرتبط بالمستند، مع تضمين بيانات أخرى مثل الوقت والتاريخ وبيانات الهوية الشخصية.

ويهدف التوقيع الإلكتروني إلى تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية التقليدية، وهو إجراء معتمد من الناحية القانونية في العديد من الدول التي تشجع التحول الرقمي.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of إسرائيل تهدد برد عسكري في اليمن لـ”ردع الحوثيين”

إسرائيل تهدد برد عسكري في اليمن لـ”ردع الحوثيين”

2023-12-09 / 20:49
Photo of الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع قتلاه إلى 102 منذ بداية التوغل البري بغزة

الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع قتلاه إلى 102 منذ بداية…

2023-12-09 / 20:06
Photo of إيطاليا ..مصرع ثلاثة أشخاص في حريق بمستشفى

إيطاليا ..مصرع ثلاثة أشخاص في حريق بمستشفى

2023-12-09 / 18:41
Photo of فرار نجل الرئيس الصومالي بعد تسببه في حادث مميت بتركيا

فرار نجل الرئيس الصومالي بعد تسببه في حادث مميت…

2023-12-09 / 18:05
Photo of الحوثيون يعلنون حظر مرور جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل

الحوثيون يعلنون حظر مرور جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل

2023-12-09 / 17:55
Photo of “كتائب القسام” تعلن الإجهاز على قوتين خاصتين إسرائيليتين في غزة

“كتائب القسام” تعلن الإجهاز على قوتين خاصتين إسرائيليتين في…

2023-12-09 / 16:07
Photo of الرئيس الفلسطيني: فيتو أمريكا يجعلها شريكة في “جرائم” إسرائيل

الرئيس الفلسطيني: فيتو أمريكا يجعلها شريكة في “جرائم” إسرائيل

2023-12-09 / 13:18
Photo of يتحدَّوْن القصف.. أطباء غزة: سنعمل حتى آخر إبرة

يتحدَّوْن القصف.. أطباء غزة: سنعمل حتى آخر إبرة

2023-12-09 / 12:09
Photo of حما.س: استخدام أمريكا حق النقض “لا أخلاقي ولا إنساني”

حما.س: استخدام أمريكا حق النقض “لا أخلاقي ولا إنساني”

2023-12-09 / 11:09
Photo of محكمة فرنسية تدين 6 قاصرين في قضية قت.ل المعلم صامويل باتي

محكمة فرنسية تدين 6 قاصرين في قضية قت.ل المعلم…

2023-12-09 / 10:26

‫5 تعليقات

  1. من أجل التسهيل على رواد الأعمال والشركات الصغيرة طلب التوقيعات وتتبع العقود وإدارتها

    رد

  3. التوقيع الإلكتروني هو آلية رقمية تستخدم للتأكد من هوية الأشخاص لتأكيد موافقتهم على المستندات والوثائق

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق