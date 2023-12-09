طنجة.. 15 سنة لثلاثة أشخاص هاجموا حلاقا وبتروا إصبعه

هبة بريس - مكتب طنجة

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية، ثلاثة أشخاص بالسجن النافذ بعد تهجمهم على محل حلاقة بمنطقة “ديار” طنجة الصيف الماضي .

وقررت هيئة الحكم إدانة المتهمين ب5 سنوات لكل واحد منهم حيث وجهت لهم تهم تتعلق “بالضرب والجرح واستعمال السلاح المفضي لعاهة مستديمة “، اضافة إلى أداء ما يقدر بخمسة ملايين سنتيم للحلاق .

وكانت مصالح أمن الدائرة 11 وعناصر من الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، قد اوقفوا الصيف الماضي المشتبه به الرئيسي في الاعتداء على حلاق وتكسير محل تجاري بمجمع ديار طنجة إلى جانب شخصين آخرين شاركا في عملية الاعتداء.

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