إيطاليا ..مصرع ثلاثة أشخاص في حريق بمستشفى

هبة بريس - وكالات

توفي ثلاثة أشخاص في حريق في مستشفى سان جيوفاني إيفانجيليستا في تيفولي بالقرب من روما، ليلة الجمعة 8 ديسمبر إلى السبت 9 ديسمبر، حسبما أعلن رئيس منطقة لاتسيو، فرانشيسكو روكا.

وصباح السبت، أرسل وزير الصحة أورازيو شيلاتشي تعازيه لأسر الضحايا “كبار السن الذين فقدوا حياتهم”، مستنكرًا أ “مأساة رهيبة”. “نأمل أن توضح التحقيقات أسباب الحريق في أسرع وقت ممكن”وأضاف في بيان صحفي صباح اليوم السبت.

ومن بين المرضى والعاملين في المؤسسة، تم إجلاء حوالي 192 شخصًا، بينهم ثلاثة أطفال، وفقًا لما نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية عن رئيس بلدية تيفولي، جوزيبي برويتي. إل ميساجيرو.

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