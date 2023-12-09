الدوري الإسباني.. ريال بيتيس يفرض التعادل على ريال مدريد

الدوري الإسباني.. ريال بيتيس يفرض التعادل على ريال مدريد

2023-12-09 / 18:16
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تعادل فريق ريال مدريد أمام مضيفه ريال بيتيس بنتيجة 1-1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ16 من مسابقة الدوري الإسباني.

تقدم الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام لصالح فريق الريال أمام ريال بيتيس بالدقيقة 53 من عمر أحداث الشوط الأول.

وعدل أيتور رويبال النتيجة لصالح فريق ريال بيتيس في الدقيقة 66.

وفي الدقيقة 90+4، أنقذ القائم فريق ريال مدريد من الهدف الثاني لصالح بيتيس، بعد التصدي لرأسية قوية من النجم السابق للملكي فرانشيسكو إيسكو.

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