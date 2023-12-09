نائب بلينكن لوزير الخارجية الجزائري :” واشنطن لاتريد مزيدا من التأخير ” في قضية الصحراء
في جولة جديدة لجوشوا هاريس نائب وزير الخارجية الأمريكي، المكلف بشمال إفريقيا ، التقى خلالها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف ، حيث أكد المسؤول الأمريكي أن واشنطن “لاتريد مزيدا من التأخير ” بخصوص قضية الصحراء المغربية .
وأعلنت الخارجية الأمريكية عن هذه الزيارة التي قام بها نائب وزير الخارجية الأمريكي الى الجزائر ولقائه بأحمد عطاف وزير الخارجية الجزائري مشيرة إلى مشاورات جمعت بين الطرفين بخصوص “الجهود المشتركة لتعزيز السلام والأمن الإقليميين، بما في ذلك تكثيف التعاون لضمان نجاح الأمم المتحدة في العملية السياسية بشأن الصحراء دون مزيد من التأخير”.
جدير بالذكر أن التقرير الأخير للأمين العام لأمم المتحدة أكد الدور الجزائري في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، خاصة فيما يتعلق بمواقف الجزائر المتشنجة والتصعيدية إزاء المملكة حيث أكد التقرير على محورية العلاقات المغربية الجزائرية وانعكاسها على آفاق الحل المباشر السياسي المنشود في هذا الملف.
6 تعليقات
في قلوبكم مرض وحقد دفين اتجاه المغرب يا أبواق وعملاء النظام العسكري الحاكم في الجزائر منذ 1963 وسيزيدكم الله مرضا على مرض
في قلوبكم مرض وحقد دفين اتجاه المغرب يا أبواق وعملاء النظام العسكري الحاكم في الجزائر منذ 1963 وسيزيدكم الله مرضا على مرض
الصحراء مغربيه
الصحراء مغربيه بدون تقاش
Llah yahdihom w ntalbo salam
إذا كانو دولة تخدم الصهيونية بطريقة غير مباشرة فيه الجزائر
الجزائر سبقت مشروع كوندليزا رايس لتقسيم الوطن العربي الى دويلات و كان الجزائر القارة غير معنية بهذا المشروع !
الجزائر كل الضغوطات التي تاتي من الخارج فهي تنبطح لها …
الولايات المتحدة لها مشروع كبير في المنطقة المغاربية وليس لها الوقت لضياعه و هاهي تملي على الجزائر شروطها
كان بدل ذلك على الجزائر ان تمد يدها للمغرب الملحاح و نبني منطقةً مغاربية خارج التأثيرات الدولية …