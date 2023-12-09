فرار نجل الرئيس الصومالي بعد تسببه في حادث مميت بتركيا

هبة بريس - وكالات

ذكرت وسائل إعلام تركية، السبت، أن نجل الرئيس الصومالي المتهم بالقتل غير العمد، فر إلى جهة غير معلومة بعدما دهس وقتل رجلا كان يقود دراجة نارية في إسطنبول حيث أصدرت السلطات التركية مذكرة توقيف دولية بحقه.

وتثير هذه القضية التي دانها خصوصا رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المعارض، الكثير من الانتقادات على خلفية إطلاق سراح المشتبه فيه محمد حسن شيخ محمود من دون رقابة قضائية، بعد تقرير أولي للشرطة.

وقال إمام أوغلو السبت، على منصة “إكس”: “غادر المشتبه فيه تركيا غير مكبل اليدين”. وأضاف: “العقلية السائدة التي تغضّ الطرف وتسمح بهذا الهروب، هي للأسف عاجزة عن الدفاع عن حقوق مواطنيها في بلدها”.

وأفاد تقرير الشرطة التركية بأن نجل الرئيس حسن شيخ محمود صدم دراجة نارية في وضح النهار في 30 نوفمبر الماضي وفر.

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