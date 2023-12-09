بايرن ميونيخ يتعرض لخسارة ثقيلة في الدوري الألماني

بايرن ميونيخ يتعرض لخسارة ثقيلة في الدوري الألماني

2023-12-09 / 17:38
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تلقى بايرن ميونخ هزيمة مدوية خارج أرضه على يد آينتراخت فرانكفورت بنتيجة (1-5)، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الألماني.

أهداف فرانكفورت جاءت عن طريق عمر مرموش، جونيور دينا إبيمبي “ثنائية”، هوجو لارسون وأنسجار كناوف في الدقائق (12، 31، 36، 50، 60)، فيما أحرز جوشوا كيميتش هدف بايرن الوحيد (ق 44).

وفوت بايرن فرصة الانقضاض على الصدارة بتوقفه عند 32 نقطة في المركز الثاني، فيما قفز فرانكفورت للمرتبة السابعة برصيد 21 نقطة.

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