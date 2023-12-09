بـ”الكندورة”.. ممثلة مغربية إسبانية تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

2023-12-09 / 17:34
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هبة بريس - القسم الفني

بـ”الكندورة المغربية”، أشعلت الفنانة المغربية الاسبانية هاجر براون، مواقع التواصل الاجتماعي.

واختارت الفنانة المغربية الاسبانية، الظهور بإطلالة مغربية متواضعة خلال حضورها للعرض ما قبل الأول للفيلم الاسباني ” Ocho appelidos marroquis” الذي انطلق عرضه بالقاعات السينمائية بالمغرب.

وفي هذا الصدد، أعرب عدد من النشطاء عن إعجابهم بإطلالة الممثلة وعارضة الأزياء التي تعبر عن “مغربيتها”.

واعتبر النشطاء، أن إطلالة هاجر براون “المتواضعة” تؤكد ارتباطها وفخرها بمغربيتها، عكس بعض الفنانين الذين يتنافسون للظهور بإطلالات غربية في مناسبات مماثلة.

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‫5 تعليقات

  5. فلسطين أدبا وفنا بمشروع لشاعر إسباني يروي الكاتب الباسكي كيف أنه من عائلة، تعرضت للقصف من القوات الألمانية خلال الحرب الأهلية الإسبانية، وكيف اضطر والداه لترك منزلهما والانتقال لمكان آخر جراء ذلك القصف الذي أودى بحياة الكثير من أقربائهم. ويقارب بين ما حدث مع عائلته وبين ما يحدث مع الشعب الفلسطيني الذي يقصف ويهجّر ويقتل، والأسوأ من ذلك كله طمس ثقافته. وبوصفه كاتبا وشاعرا، اتخذ سوسبيريخي موقفه الإنساني الذي جعله يتجاوز الإمكانيات المادية القليلة ليفكر بنشر الثقافة الفلسطينية والحديث عنها بالفنّ، وهو السلاح الوحيد الذي يملك. ويعمل حاليا على مشروع يحمل اسم “مكتبة الأمم العظيمة”، وهو قائم على نشر الكتب الرقمية كي تبقى في متناول يد الجميع بهدف حماية الأدب الشعبي وفنون الشعوب المستهدفة، بالتعاون مع عدد من الكتاب والأدباء والفنانين، وفي هذا المضمار فقد نشر أعمالا من الأدب الفلسطيني، والأفريقي والإيرلندي والمقدوني وغيرها.

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