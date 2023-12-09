بـ”الكندورة”.. ممثلة مغربية إسبانية تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

هبة بريس - القسم الفني

بـ”الكندورة المغربية”، أشعلت الفنانة المغربية الاسبانية هاجر براون، مواقع التواصل الاجتماعي.

واختارت الفنانة المغربية الاسبانية، الظهور بإطلالة مغربية متواضعة خلال حضورها للعرض ما قبل الأول للفيلم الاسباني ” Ocho appelidos marroquis” الذي انطلق عرضه بالقاعات السينمائية بالمغرب.

وفي هذا الصدد، أعرب عدد من النشطاء عن إعجابهم بإطلالة الممثلة وعارضة الأزياء التي تعبر عن “مغربيتها”.

واعتبر النشطاء، أن إطلالة هاجر براون “المتواضعة” تؤكد ارتباطها وفخرها بمغربيتها، عكس بعض الفنانين الذين يتنافسون للظهور بإطلالات غربية في مناسبات مماثلة.

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