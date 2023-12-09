أخنوش يستقبل أعضاء المكتب الجديد لحسنية أكادير

أخنوش يستقبل أعضاء المكتب الجديد لحسنية أكادير

2023-12-09 / 17:13
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حرص عزيز أخنوش، رئيس المجلس البلدي لأكادير على استقبال أعضاء المكتب المديري الجديد لنادي حسنية أكادير.

واستقبل أخنوش أعضاء المكتب الجديد للحسنية أمس الجمعة، بعد أيام قليلة على انتخاب هذا المكتب الجديد في الجمع العام الاستثنائي للنادي.

وعبر أخنوش لأعضاء المكتب الجديد للحسنية عن دعمه لهم من أجل إعادة الفريق السوسي إلى مساره الصحيح في البطولة الإحترافية.

تجدر الإشارة إلى أن عزيز أخنوش يشغل منصب رئيس المجلس البلدي لمدينة أكادير إلى جانب منصبه كرئيس للحكومة، وهو مالك المجموعة الإقتصادية التي تعتبر المحتضن الرسمي لحسنية أكادير.

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تعليق واحد

  1. لو كان نزيها لتكلف بفريق الاتحاد البيضاوي ! لطالما غرد وصرح بأنه ابن عمالة عين السبع الحي المحمدي؟؟ النفاق بتغراس…

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