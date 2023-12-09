البطولة الإحترافية.. الرجاء الرياضي يحقق فوزا ثمينا أمام نهضة الزمامرة

حقق الرجاء الرياضي فوزا ثمينا أمام ضيفه نهضة الزمامرة بهدفين لواحد، اليوم السبت، ضمن الجولة 11 من البطولة الإحترافية.

وكان نهضة الزمامرة السباق إلى التهديف عبر زكرياء بحرو في الدقيقة 30، وأدرك صابر بوغرين التعادل للفريق الأخضر في الدقيقة 39، ثم وقع نوفل الزرهوني الهدف الثاني في الدقيقة 45+4.

هذا الفوز رفع به الرجاء الرياضي رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني، بينما توقف رصيد نهضة الزمامرة عند 15 نقطة في المركز اسابع.

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