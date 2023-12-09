اخنوش : الاصلاح صعيب وكيتطلب الشجاعة

هبة بريس من كلميم

أكد رئيس الحكومة، ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، على أن حكومته تعمل على تنزيل أوراش الحماية الاجتماعية.

وقال أخنوش في كلمته باللقاء الذي نظمه حزبه صباح يومه السبت باقليم كلميم: “نعمل على تنزيل اوراش الدولة الاجتماعية كيما بغاها جلالة الملك.. الصحة راكوم شفتو المجهودات اللي كنديرو فالاستثمارات، التعليم كذاك”.

وتابع أخنوش قائلا” حتى اصلاح ما ساهل.. كاع الاصلاحات كتكون صعبة، لكن كتبغي شوية الشجاعة، باش عائلاتنا وولادنا يلقاو فالتعليم والصحة داكشي اللي بغاو”

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