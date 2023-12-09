“كتائب القسام” تعلن الإجهاز على قوتين خاصتين إسرائيليتين في غزة

هبة بريس - وكالات

أعلنت “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، الإجهاز على قوتين خاصتين إسرائيليتين بعد وقوعهما في كمينين بقطاع غزة.

ونقل “المركز الفلسطيني للإعلام” عن مصدر قيادي في القــسام قوله، في منشور عبر منصة “إكس” اليوم، إن “قوتين خاصتين إسرائيليتين وقعتا في كمينين داخل حي الشيخ رضوان ومنطقة الكرامة في غزة، ومقاتلونا تمكنوا من الإجهاز على عناصر القوتين الخاصتين وانسحبوا من المكان”.

كما أشارت “كتــائب القســام” إلى استهداف “غرف قيادة العدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل”، لافتة إلى استهداف “دبابة ميركفاه صهيونية في محور شرق مدينة خانيونس بقذيفة الياسين 105”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp