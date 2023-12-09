بعد غيابها ..سناء مبتسم تطل على جمهورها ب”المايوه”

2023-12-09 / 15:56
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نجلاء مزيان: هبة بريس

أثارت الفنانة المغربية سناء مبتسم جدلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي عقب ظهورها الآخير بعرض الأزياء الخاص بزميلتها ليلى الحديوي.

وظهرت بطلة سلمات أبو البنات بإطلالة جريئة حيث ارتدت المايوه و فوقه “السلهام” كنوع من الربط بين العصري و التقليدي.

ويشار إلى أن مشاركة سناء مبتسم في مسلسل سلمات أبو البنات تعد آخر مشاركة لها بالأعمال المغربية.

وجدير بالذكر أن الحديوي أفرجت عن تشكيلتها الأسبوع المنصرم بمدينة الدار البيضاء، حيث عرف الحفل الذي أقامته حضور أسماء بارزة في الوسط الفني.

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‫3 تعليقات

  1. اين الصحافة ؟!!!!!!!
    مللنا من القوا….. في المجلات ،اهذااااا خبر ؟!!!!!!
    اين الصحفيين ؟!!!!!!

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