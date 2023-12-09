هذه هي المدن المغربية التي سيتم ربطها بالقطار السريع ” البراق”

2023-12-09 / 16:32
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هبة بريس : الرباط

تعززت شبكة السكك الحديدية المغربية في السنوات الأخيرة بشكل كبير، حيث تم افتتاح خط البراق فائق السرعة الذي يربط بين الدار البيضاء وطنجة في عام 2018.

وتعتزم الدولة عن خلق خطط وبرامج لتوسيع شبكة السكك الحديدية لتشمل مدنا أخرى في المغرب.

وفقًا للخطط الجديدة، سيصل قطار البراق إلى أكادير في الجنوب في غضون 10 سنوات.

كما سيمتد قطار البراق في الاتجاه الشرقي ليصل إلى مكناس وفاس وتازة وتاوريرت ووجدة.

من ناحية أخرى، سيتم إنشاء خط سكك حديدية جديد يسمى “الأطلس” يربط بين المدن الرئيسية في المغرب الأوسط والشمال الشرقي.

وسيصل القطار الأطلس إلى گلميم، تارودانت، شيشاوة، الصويرة، آسفي، الجديدة، بني ملال، خريبكة، خنيفرة، تطوان والحسيمة.

هذه التوسعات الجديدة لشبكة السكك الحديدية المغربية ستساهم في ربط المدن المغربية ببعضها البعض بشكل أفضل، وتسهيل السفر بين مختلف أنحاء البلاد، خصوصا ان المملكة حضيت باستضافة كاس العالم 2030.

كما ستساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق التي سيمر بها القطار

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‫10 تعليقات

  7. في كل الدول القطار كان داءما له دور تنموي كبير في تهيءة التراب و في تقريب المسافات و تسهيل العمل اللوجستي الضروري للاقتصاد

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