الدوري الإنجليزي.. ليفربول يقتنص فوزا مثيرا أمام بالاس

اعتلى ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بشكل مؤقت، بعدما قلب تأخره بهدف نظيف أمام مضيفه كريستال بالاس إلى فوز (2-1)، اليوم السبت في الجولة 16 من البريميرليج.

وتقدم كريستال بالاس بهدف سجله جون فيليب ماتيتا في الدقيقة 57 من ركلة جزاء، ولكن الفريق تلقى ضربة موجعة بعد طرد جوردان أيو في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة التالية تمكن ليفربول من تسجيل هدف التعادل عندما سدد المصري محمد صلاح كرة قوية اصطدمت بأحد مدافعي كريستال بالاس وعانقت الشباك.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع سجل هارفي إليوت الهدف الثاني لفريق ليفربول عندما مرر صلاح الكرة إلى إليوت ليسدد كرة قوية عانقت الشباك.

ورفع ليفربول رصيده إلى 37 ليعتلي الصدارة، بفارق نقطة أمام آرسنال الذي يمكنه استعادة الصدارة في حال فوزه على أستون فيلا في لاحق من اليوم.

وأصبح هذا الانتصار هو 11 لليفربول بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في 4 مواجهات.

في المقابل، توقف رصيد كريستال بالاس عند 16 نقطة في المركز الـ14، بفارق الأهداف أمام بورنموث، بعدما تلقى الخسارة الثامنة في الدوري هذا الموسم.

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