مراكش تضع اللمسات الأخيرة قبل احتضان جوائز “كاف 2023″

تضع مراكش اللمسات الأخيرة لاحتضان جوائز “كاف” 2023، بعد غد الإثنين، حيث يقف المنظمون “الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والاتحاد الإفريقي للعبة”، على كل كبيرة وصغيرة، بتنسيق مع الجهات المختصة، لتأمين مرور الحدث الذي ستحتضنه قاعة الأمراء الرسمية بقصر المؤتمرات، في أجواء أمنية وتنظيمية سليمة .

وانطلقت عملية تسليم الاعتمادات الصحافية ابتداء من صباح اليوم السبت التاسع من دجنبر، وستستمر إلى غاية زوال الإثنين، بمركز الاعتمادات بقصر المؤتمرات بمراكش، حيث سيعرف الحدث القاري حضور أزيد من 580 صحافية وصحافي، منهم 50 أجانب يمثلون مختلف المنابر الإعلامية السمعية والبصرية والورقية والإلكترونية والمجلات المتخصصة في الرياضة.

وستؤمن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية بصفتها المنتج الرسمي لحفل جوائز “الكاف”، الإنتاج التلفزي والذي سيبث عبر عشرات القنوات الشريكة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ويشهد حفل جوائز “كاف” حضورا مغربيا قويا في كل الجوائز المقترحة، ما يجعل حظوظه قوية في التتويج بإحداها، خصوصا في فئة الرجال، إذ يعتبر المنتخب المغربي الأقرب للفوز بأحسن منتخب في إفريقيا، وياسين بونو كأحسن حارس وأشرف حكيمي كأفضل لاعب.

وفيما يلي القائمة الكاملة للمرشحين:

–لاعب العام:

محمد صلاح (مصر، ليفربول)

أشرف حكيمي (المغرب، باريس سان جيرمان)

فيكتور أوسيمين (نيجيريا، نابولي)

–لاعبة العام:

أسيسات أوشوالا (نيجيريا، برشلونة)

ثيمبي كجاتلانا (جنوب إفريقيا، راسينغ لويزفيل)

باربرا باندا (زامبيا، شنغهاي شنغلي)

أفضل لاعب في الأندية لهذا العام:

سون مايلي (الكونغو الديمقراطية، بيراميدز)

بيتر شالوليلي (ناميبيا، ماميلودي صنداونز)

بيرسي تاو (جنوب إفريقيا، الأهلي)

–أفضل لاعبة في الأندية لهذا العام:

ريفيلوي ثولاكيلي (بوتسوانا، ماميلودي صنداونز)

فاطمة تاغناوت (المغرب، الجيش الملكي)

ليبوهانج راماليبي (جنوب إفريقيا، ماميلودي صنداونز)

–مدرب العام (رجال):

عبد الحق بنشيخة (الجزائر، سيمبا)

وليد الركراكي (المغرب)

أليو سيسي (السنغال)

–مدرب العام (سيدات):

رينالد بيدروس (المغرب)

ديزيريه إليس (جنوب إفريقيا)

جيري تشابالالا (جنوب إفريقيا، ماميلودي صنداونز)

–أفضل حارس مرمى في العام:

أندريه أونانا (الكاميرون، مانشستر يونايتد)

محمد الشناوي (مصر، الأهلي)

ياسين بونو (المغرب، الهلال)

–أفضل حارسة مرمى في العام:

خديجة الرميشي (المغرب، الجيش الملكي)

تشياماكا نادوزي (نيجيريا، باريس سان جيرمان)

أنديلي دلاميني (جنوب إفريقيا، ماميلودي صنداونز)

–أفضل لاعب شاب لهذا العام:

عبد الصمد الزلزولي (المغرب، ريال بيتيس)

لامين كامارا (السنغال، ميتز)

أمارا ضيوف (السنغال، ميتز)

–أفضل لاعبة شابة لهذا العام:

كومفورت ييبوا (غانا، أمبيم داركوا)

نسرين الشاد (المغرب، ليل)

ديبورا أبيودون (نيجيريا، بيتسبرغ بانثرز)

–المنتخب الوطني لهذا العام (رجال):

منتخب غامبيا

منتخب المغرب

منتخب السنغال

–المنتخب الوطني لهذا العام (سيدات):

منتخب المغرب

منتخب نيجيريا

مننخب جنوب إفريقيا

–نادي العام (رجال):

الأهلي (مصر)

نادي الوداد الرياضي (المغرب)

ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا)

–نادي العام (سيدات):

الجيش الملكي (المغرب)

سبورتنغ البيضاوي (المغرب)

ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا)

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