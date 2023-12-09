ارتفاع أرباح البنوك المدرجة في البورصة بشكل ملحوظ خلال السنة الجارية

هبة بريس ـ اقتصاد

شهدت الأبناك المدرجة تحقيق نتائج إيجابية من خلال ارتفاع معدلات الأرباح الفصلية، و ذلك بنسبة تحاوز 60 مليار درهم.

و في هذا الصدد، أفاد مركز التجاري للأبحاث بأن الناتج البنكي الصافي الإجمالي للبنوك المدرجة بلغ أزيد من 60 مليار درهم خلال الفصل الثالث من سنة 2023، بارتفاع بنسبة 15,2% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضح مركز الأبحاث، في تقريره الأخير المخصص لتحليل النتائج الفصلية للشركات المدرجة أن الأمر يتعلق بأقوى ارتفاع في المداخيل الموطدة للقطاع، وذلك منذ انطلاق المنشورات الفصلية للبنوك المدرجة سنة 2017.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الأداء مدعوم بمختلف مكونات الناتج البنكي الصافي، المتمثلة في أنشطة السوق (زائد 73,1 في المائة)، وهامش العمولات (زائد 11,3%)، وهامش الفائدة (زائد 7,2 %).

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