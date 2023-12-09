إنريكي يستدعي حارس المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة لمواجهة نانت

إنريكي يستدعي حارس المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة لمواجهة نانت

2023-12-09 / 13:51
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استدعى لويس انريكي مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، حارس المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة، بلال لوريندون، لقائمة الفريق التي ستواجه نانت، برسم الجولة الـ15 من الدوري الفرنسي.

وأعلن إنريكي عن القائمة المستدعاة للمشاركة في المباراة المذكورة، وشهدت تواجد اسم حارس المنتخب الوطني، بحيث سيتم تصعيدهُ للفريق الأول، عقب تألقه رفقة الفئات السنية للنادي الباريسي.

ومن جهة أخرى، عرفت القائمة كذلك تواجد الدولي المغربي أشرف حكيمي، رغم غيابه عن تداريب المجموعة الأخيرة، لأسباب شخصية.

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