تتويج الباحثة المغربية نورة حنيف بلقب “جائزة زايد للاستدامة”

هبة بريس - الرباط

توجت الباحثة المغربية نورة حنيف بلقب “جائزة زايد للاستدامة” في دورتها الخامسة عشرة.

وجاء تتويج المغربية نورة حنيف ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 28″ المنعقد بدبي.

واختير مشروع نورة حنيف من بين 500 مشروع، ليكون واحدا من الـ 11 مشروع المؤهلين للتصفيات النهائية في دبي.

ويعتمد مشروع الباحثة المغربية، على تحويل مخلفات الطحالب إلى أسمدة حيوية ومبيدات للاستخدام في الزراعة، مما يسهم في إنتاج كميات كبيرة من الغذاء الصحي دون أي تأثير ضار على صحة الإنسان، كما يتضمن المشروع أيضًا إنتاج غاز الميثان من الطحالب لتوليد الطاقة وتدفئة المنازل.

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