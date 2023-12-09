“الأساتذة” يعلنون استنئاف اضرابهم الأسبوع المقبل
هبة بريس - الرباط
أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، عن خوض إضراب وطني الأسبوع المقبل أيام 13/14/15/16 دجنبر 2023.
و دعا التنسيق الذي يضم 25 تنسيقية فئوية ونقابة تعليمية، أعضاءه إلى “تنظيم أشكال احتجاجية أمام مقر المديريات الإقليمية أو الأكاديميات الجهوية يوم الخميس 14 دجنبر الجاري على الساعة الحادية عشرة صباحا.”
كما قرر التنسيق تنظيم وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية أو المديريات الإقليمية، يوم الخميس 14 دجنبر على الساعة 11 صباحا، مع مواصلة الوقفات بالمؤسسات لساعتين، صباحا ومساء.
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22 تعليقات
كرامةالإنسان فوق كرامة المعلم الفاشل،رأي أن تفتح وزارة التعليم التعاقد بالعقود بالاجل مع معلمون دولة السودان ومصر موريتانيا السينغال وكوى ديفوار وهلم جرا وغرب ايفريقيا الناطقة باللغة الإنجليزية بعد إجتيازهم للاختبار صارم…هذا الاختيار موجود في الدول الخليج وإقتصادي في نفس الوقت