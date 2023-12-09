“الأساتذة” يعلنون استنئاف اضرابهم الأسبوع المقبل

2023-12-09 / 13:40
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هبة بريس - الرباط

أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، عن خوض إضراب وطني الأسبوع المقبل أيام 13/14/15/16 دجنبر 2023.

و دعا التنسيق الذي يضم 25 تنسيقية فئوية ونقابة تعليمية، أعضاءه إلى “تنظيم أشكال احتجاجية أمام مقر المديريات الإقليمية أو الأكاديميات الجهوية يوم الخميس 14 دجنبر الجاري على الساعة الحادية عشرة صباحا.”

كما قرر التنسيق تنظيم وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية أو المديريات الإقليمية، يوم الخميس 14 دجنبر على الساعة 11 صباحا، مع مواصلة الوقفات بالمؤسسات لساعتين، صباحا ومساء.

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‫7 تعليقات

  6. يجب إيقاف أجور هؤلاء الخونة وفصلهم بصفة نهائية عن العمل لأنهم ليسو في مستوى المسؤولية ولايهم الا الربح المادي لانفسهم ووووووو

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  7. الا يوجد رجل حكيم بالحكومة وينصف رجال التعليم التعليم هو عماد المجتمع كيف ترضون للمعلم ان يعيش ذليلا ماهذا الاصرار على بهدلة رجال التعليم المعلم قبل الوزير وقبل البرلماني وقبل السفير وقبل المدير اوقفوا كل البرامج المعلم اولا واخيرا

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