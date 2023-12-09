الرئيس الفلسطيني: فيتو أمريكا يجعلها شريكة في “جرائم” إسرائيل

هبة بريس - وكالات

قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إن استخدام الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) ضد قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطالب بوقف إنساني لإطلاق النار في غزة يجعلها شريكة فيما وصفها بجرائم الحرب ضد الفلسطينيين.

وقال “عباس” في بيان صدر عن الرئاسة إنه يحمّل الولايات المتحدة مسؤولية “ما يسيل من دماء الأطفال، والنساء، والشيوخ الفلسطينيين، في قطاع غزة”.

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