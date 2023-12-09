هل يمنح حكيمي خامس كرة ذهبية أفريقية للمغرب؟

هل يمنح حكيمي خامس كرة ذهبية أفريقية للمغرب؟

2023-12-09 / 12:31
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بعد إسقاط اسم ياسين بونو من القائمة النهائية للاعبين المرشحين للتتويج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إفريقي لسنة 2023، يبرز أشرف حكيمي، اللاعب الدولي المغربي، مرشحا بارزا للتتويج بهذه الجائزة، للمرة الخامسة في تاريخ المغرب بعد الأولى سنة 1975 (محمد فرس)، والثانية سنة 1985 (محمد التيمومي )، والثالثة سنة 1986 (الزاكي بادو)، والرابعة سنة 1998 (مصطفى حجي).

تتجه أنظار الجماهير المغربية والإفريقية، الإثنين 11 دجنبر 2023، إلى مدينة مراكش، حيث سيقام حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، إذ يحضر المغرب، بقوة، في القوائم النهائية للمرشحين للتتويج، خاصة في القائمة النهائية المكونة من 3 لاعبين لأفضل لاعب في القارة الإفريقية، والتي تضم كل من أشرف حكيمي، والمصري محمد صلاح، والنيجيري فيكتور أوسمين .

يبرز حكيمي مرشحا بارزا للتتويج بجائزة أفضل لاعب إفريقي لسنة 2023، بالنظر إلى إنجازاته وتألقه في سنة 2023 مقارنة بالمصري محمد صلاح والنيجيري فيكتور أوسمين .

وكان حكيمي بلغ دور نصف نهائي كأس العالم مع المنتخب الوطني المغربي في مونديال قطر، كما أنه توج مع فريقه باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي الممتاز، إضافة إلى أنه توج بجائزة “فيفا” للتشكيلة المثالية لنهائيات كأس العالم في قطر إلى جانب مجموعة من نجوم العالم، على غرار الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي .

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