“مونولوجات غزة”.. عرض فني مصري للتضامن مع الفلسطينيين

2023-12-09 / 14:03
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القسم الفني: هبة بريس

شارك فنانون مصريون في عرض فني يحمل عنوان “مونولوجات غزة”، والذي عُرض في (سينما راديو) بالقاهرة، تضامناً مع الشعب الفلسطيني، وتكريماً لضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أكثر من شهرين.

واعتمد العرض على تقديم قراءات على خشبة المسرح مع مقطوعات موسيقية، مع التبرع بالعائد المادي بالكامل لصالح غزة.

وعرف العرض مشاركة عدد كبير من الفنانين، أبرزهم، يسرا اللوزي، وسيد رجب، وسلوى محمد علي، وأحمد مالك، ومحمد حاتم، وناندا محمد، وركين سعد.

ويأتي العرض تضامناً مع الشعب الفلسطيني واستجابةً للدعوة العالمية من مسرح “عشتار” في فلسطين لكل مسارح العالم للمشاركة الجماعية في التنديد بما وصفها بالجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.

وذكر المنظمون أنه “في محاولة لتكريم أطفال وشعب غزّة وتكريم آلاف الأرواح التي فُقدت، نخصص هذا اليوم لمشاركة مثابرة الشعب الفلسطيني على الفظائع التي مرّوا بها.. تتضمن (مونولوجات غزة) قراءات على خشبة المسرح من الفنانين”.

وكانت الفنانة يسرا اللوزي قد نشرت بوستر للعرض مؤخرا عبر حسابها على “أنستجرام”، وكتبت: “تضامنًا مع الشعب الفلسطيني واستجابةً للدعوة العالمية من مسرح (عشتار) في فلسطين لكل مسارح العالم للمشاركة الجماعية، بالتزامن مع الجرائم الأخيرة التي وقعت في غزة، سيتم عرض (مونولوجات غزّة) في سينما راديو يوم”.

وتابعت: “في محاولة لتكريم أطفال وشعب غزّ ة وتكريم آلاف الأرواح التي فُقدت، نخصص هذا اليوم لمشاركة مثابرة الشعب الفلسطيني على الفظائع التي مرّوا بها”.

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‫2 تعليقات

  1. الممتلة الهندية “راجشري ديشياندي” تهدي فوزها بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان “جوائز فيلم فير” بالهند إلى شعب و أطفال غزة .

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  2. ” محمد حسن الجندي.. سيف بن ذي يزن ” كان محمد حسن الجندي يوصف بأنه رجل محافظ، عشق اللغة العربية وناهض تمييع الفن، وكان يقول “أجد نفسي حيثما كان هناك فن نبيل يحترم الذوق ومشاعر الناس.. أنا لست من أولئك الذين يسفّهون العمل الفني، ويغرقون الإبداع في الإباحيات” وقبل عقود كان الفنان الراحل حسن الجندي قد تمكن، عبر الإذاعة، من نقل نبض التراث المغربي إلى المجال الفني الحديث، حيث حقق نسبة استماع ومشاهدة غير مسبوقة، بعد أن تمكن هذا الفنان المتفرد، عبر الإذاعة، من نقل التراث المغربي إلى المجال الفني الحديث عبر “الأزلية” التي تحكي بطابع مغربي سيرة البطل الأسطوري “سيف بن ذي يزن”، الذي كان يحقق نسب متابعة عالية آنذاك. عرفه المشاهدون في سياق دولي من خلال أدائه البارع لدور أبو جهل، عمرو بن هشام في فيلم “الرسالة” بنسخته العربية، وكذلك دور “رستم” في فيلم القادسية. وفي سياق وطني عرفه المشاهدون في إطار الدراما الاجتماعية التي عرضتها التلفزة المغربية قبل عقود، والتي حملت اسم “أولاد الحلال”.
    كيف لا يبرع في هذا التشخيص، ومؤدي هذين الدورين هو الجندي الذي يُعد أحد أبرز الوجوه الفنية العربية في المسرح والإذاعة والدراما التلفزيونية. محمد حسن الجندي، إلى جانب أدائه المتميز وإلقائه البديع، هو مؤلف إذاعي مسرحي وتلفزي، ومخرج وممثل في السينما والتلفزيون والمسرح. هو فنان مغربي استطاع أن يبني الجسور بين المغرب والمشرق العربي بأعماله الفنية. ونال الراحل خلال حياته عددا من الأوسمة، منها وسام الثقافة من جمهورية الصين الشعبية، ووسام عملة باريس من مركز العالم العربي بباريس عام 1999، كما حصل على نجمة مراكش بالدورة الثانية من مهرجان مراكش الدولي للفيلم فقامة محمد حسن الجندي من طينة عبد الله غيث المصري و انطوني كوين المكسيكي و اميتاب باتشان الهندي.

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