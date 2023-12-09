“مونولوجات غزة”.. عرض فني مصري للتضامن مع الفلسطينيين

2023-12-09 / 14:03
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القسم الفني: هبة بريس

شارك فنانون مصريون في عرض فني يحمل عنوان “مونولوجات غزة”، والذي عُرض في (سينما راديو) بالقاهرة، تضامناً مع الشعب الفلسطيني، وتكريماً لضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أكثر من شهرين.

واعتمد العرض على تقديم قراءات على خشبة المسرح مع مقطوعات موسيقية، مع التبرع بالعائد المادي بالكامل لصالح غزة.

وعرف العرض مشاركة عدد كبير من الفنانين، أبرزهم، يسرا اللوزي، وسيد رجب، وسلوى محمد علي، وأحمد مالك، ومحمد حاتم، وناندا محمد، وركين سعد.

ويأتي العرض تضامناً مع الشعب الفلسطيني واستجابةً للدعوة العالمية من مسرح “عشتار” في فلسطين لكل مسارح العالم للمشاركة الجماعية في التنديد بما وصفها بالجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.

وذكر المنظمون أنه “في محاولة لتكريم أطفال وشعب غزّة وتكريم آلاف الأرواح التي فُقدت، نخصص هذا اليوم لمشاركة مثابرة الشعب الفلسطيني على الفظائع التي مرّوا بها.. تتضمن (مونولوجات غزة) قراءات على خشبة المسرح من الفنانين”.

وكانت الفنانة يسرا اللوزي قد نشرت بوستر للعرض مؤخرا عبر حسابها على “أنستجرام”، وكتبت: “تضامنًا مع الشعب الفلسطيني واستجابةً للدعوة العالمية من مسرح (عشتار) في فلسطين لكل مسارح العالم للمشاركة الجماعية، بالتزامن مع الجرائم الأخيرة التي وقعت في غزة، سيتم عرض (مونولوجات غزّة) في سينما راديو يوم”.

وتابعت: “في محاولة لتكريم أطفال وشعب غزّ ة وتكريم آلاف الأرواح التي فُقدت، نخصص هذا اليوم لمشاركة مثابرة الشعب الفلسطيني على الفظائع التي مرّوا بها”.

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تعليق واحد

  1. الممتلة الهندية “راجشري ديشياندي” تهدي فوزها بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان “جوائز فيلم فير” بالهند إلى شعب و أطفال غزة .

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