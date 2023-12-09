“صفعة مع وجبة”.. مطعم ياباني يثير الجدل

2023-12-09 / 11:48
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هبة بريس - وكالات

أثار مطعم ياباني الجدل، بتقديمه خدمة “غريبة” من نوعها لزبائنه، ليصبح حديث الصحف ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقدم موظفات مطعم “إيزاكيا” Shachihoko-ya izakaya في ناغويا وجبات خفيفة للزبائن، قبل صفعهم على وجوههم.

وقالت إدارة المطعم، إن هذه الخدمة “الغريبة” أعادت تنشيط المطعم وزادت أرباحه، كما اجتذبت عددا متزايدا من العملاء الراغبين في تجربة الصفعة المؤلمة.

وأضافت “في البداية كان الزبون يتلقى الصفعة من موظف واحد فقط بناء على طلبه، لكن مع تزايد الطلب على الخدمة، عينت الإدارة عددا من الموظفات الراغبات في تنفيذ الصفعات، كما فرضت رسوما على الصفعة الواحدة قدرها 100 ين (70 سنتا)”.

ونشرت صحيفة Liberty Times Net الصينية تقريرا عن خدمة الصفع التي يقدمها مطعم “إيزاكيا”، زاعمة أن المطعم فرض رسوما تصل إلى 500 ين (ما يعادل 4 دولارات) على الأشخاص في حال أرادوا اختيار الموظف الذي سيقوم بصفعهم، وأضاف التقرير أن الخدمة حظيت بشعبية كبيرة بين الرجال والنساء اليابانيين، فضلا عن السياح الأجانب الفضوليين.

وقالت الصحيفة، إنه “كلما كانت صفعات الموظفات قوية، كلما زاد حماس الزبائن وطلبوا المزيد”.

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