الوداد يواجه سيمبا ولا خيار لديه سوى الفوز

لا خيار أمام فريق الوداد الرياضي لكرة القدم إلا الفوز في مباراته أمام ضيفه سيمبا التنزاني، اليوم السبت 9 دجنبر 2023، من أجل الحفاظ على حظوظه كاملة في التأهل إلى دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة على التوالي.

ويدخل لاعبو الوداد الرياضي مباراتهم أمام سيمبا التنزاني، المرتقبة في ملعب مراكش، تحت شعار الفوز فقط، بحكم أن أي نتيجة غير ذلك تعني تقلص حظوظ الفريق كثيرا في التأهل إلى دور ربع النهائي.

ويحتل الوداد الرياضي المركز الأخير في المجموعة الثانية برصيد 0 نقطة، بينما يحتل أسيك ميموزا الإيفواري المركز الأول بـ4 نقاط، متبوعا بجوانينغ غالاكسي البوتسواني بـ4 نقاط أيضا، ثم سيمبا التنزاني في المركز الثالث بنقطة واحدة.

ورغم فوز الوداد في مباراته الأخيرة أمام مضيفه مولودية وجدة، في الدوري الوطني الاحترافي بـ3 أهداف لـ1، وبالتالي تخلص اللاعبين من بعض الضغوط، إلا أن ذلك لا يعني جاهزية الفريق التامة لتحقيق الفوز على ضيفه سيمبا التنزاني، إذ أن الأخير، بدوره، يتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية تبقي على حظوظه في المنافسة على التأهل لربع النهائي.

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