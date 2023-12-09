نايف أكرد على ردار عملاق الدوري الفرنسي

كشف موقع “90min” الفرنسي أن ليون يستعد لإحداث ثورة كبيرة في صفوفه بعد النتائج السلبية التي يعيشها باحتلاله المركز الأخير في الدوري الفرنسي، ويأمل في إبرام صفقات قوية في المرحلة المقبلة.

ومن بين الأسماء التي وضعها الفريق الفرنسي في قائمة انتداباته المتوقعة المدافع المغربي أكرد، الذي يعد من أفضل الصفقات التي يتطلع النادي لحسمها، سواء في الانتقالات الشتوية المقبلة أو حتى في الصيف القادم.

وحسب المصدر ذاته، فالعائق الذي بإمكانه عرقلة الصفقة هو أن عقد أكرد مع “الهامرز” يمتد إلى سنة 2027، وسيحاول ليون البحث عن صيغة للاستفادة منه.

وكانت القيمة التسويقية لأكرد قد شهدت ارتفاعا ملحوظا هذا الموسم، وفقا لآخر تحديثات موقع “ترانسفير ماركت” المتخصص في أرقام وإحصائيات اللاعبين، حيث أصبحت 35 مليون يورو بعدما كانت في حدود 32 مليون يورو في الفترة السابقة.

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