حما.س: استخدام أمريكا حق النقض “لا أخلاقي ولا إنساني”

هبة بريس - وكالات

قال مسؤول كبير في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس”، إن الحركة تندد بقوة باستخدام الولايات المتحدة حق النقض “فيتو” ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية في قطاع غزة.

ووصفت الحركة موقف واشنطن بأنه “لا أخلاقي ولا إنساني”.

وقال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحماس “عرقلة أمريكا صدور قرار بوقف النار، مشاركة مباشرة للاحتلال في قتل أبناء شعبنا وارتكاب المزيد من المجازر والتطهير العرقي”.

واستخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد النص الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة فيما صوّتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار، وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت على مشروع القرار الذي يدعو إلى “وقف إنساني فوري لإطلاق النار” في غزة.

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