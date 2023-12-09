حما.س: استخدام أمريكا حق النقض “لا أخلاقي ولا إنساني”
هبة بريس - وكالات
قال مسؤول كبير في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس”، إن الحركة تندد بقوة باستخدام الولايات المتحدة حق النقض “فيتو” ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية في قطاع غزة.
ووصفت الحركة موقف واشنطن بأنه “لا أخلاقي ولا إنساني”.
وقال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحماس “عرقلة أمريكا صدور قرار بوقف النار، مشاركة مباشرة للاحتلال في قتل أبناء شعبنا وارتكاب المزيد من المجازر والتطهير العرقي”.
واستخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد النص الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة فيما صوّتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار، وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت على مشروع القرار الذي يدعو إلى “وقف إنساني فوري لإطلاق النار” في غزة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
6 تعليقات
شلت اليد التي رفعت لتمنع وقف إطلاق النار و قتل الاطفال و الرضع.
اللهم اسحق كلاب الصهاينة و ذبابها في بلاد العرب و المسلمين
الى مزبلة التاريخ و جهنم في الدنيا والأخيرة كل من ساعد الإرهابيين من قتلة الاطفال و الرضع اعداء الانسانية اللهم اسحق نسلهم ياااااارب ارنا فيهم عجائب قدرتك ياااااااارب
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
Llah yahdi ma khla9
اللهم الرحمة و السلام والهداية
حماس مقاومة يجب تدعيمها فقط
اللهم احفظ اخواننا