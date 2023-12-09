Head of the political wing of the Palestinian Hamas movement in the Gaza Strip Yahya Sinwar speaks during a meeting in Gaza City on April 30, 2022. (Photo by Mahmud HAMS / AFP)

حما.س: استخدام أمريكا حق النقض “لا أخلاقي ولا إنساني”

2023-12-09 / 11:09
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هبة بريس - وكالات

قال مسؤول كبير في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس”، إن الحركة تندد بقوة باستخدام الولايات المتحدة حق النقض “فيتو” ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية في قطاع غزة.

ووصفت الحركة موقف واشنطن بأنه “لا أخلاقي ولا إنساني”.

وقال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحماس “عرقلة أمريكا صدور قرار بوقف النار، مشاركة مباشرة للاحتلال في قتل أبناء شعبنا وارتكاب المزيد من المجازر والتطهير العرقي”.

واستخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد النص الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة فيما صوّتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار، وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت على مشروع القرار الذي يدعو إلى “وقف إنساني فوري لإطلاق النار” في غزة.

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‫6 تعليقات

  1. شلت اليد التي رفعت لتمنع وقف إطلاق النار و قتل الاطفال و الرضع.

    اللهم اسحق كلاب الصهاينة و ذبابها في بلاد العرب و المسلمين
    الى مزبلة التاريخ و جهنم في الدنيا والأخيرة كل من ساعد الإرهابيين من قتلة الاطفال و الرضع اعداء الانسانية اللهم اسحق نسلهم ياااااارب ارنا فيهم عجائب قدرتك ياااااااارب

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