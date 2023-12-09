الدراجي ومحرز يتفاعلان مع استبعاده من قائمة أفضل لاعب أفريقي

الدراجي ومحرز يتفاعلان مع استبعاده من قائمة أفضل لاعب أفريقي

2023-12-09 / 10:27
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أثار استبعاد النجم الجزائري رياض محرز، والحارس المغربي ياسين بونو ثنائي الأهلي والهلال السعوديين، من القائمة النهائية لأفضل لاعب في أفريقيا لعام 2023، جدلا بين المتابعين.

ورشح الاتحاد الأفريقي الثلاثي أشرف حكيمي والمصري محمد صلاح والنيجيري فيكتور أوسيمين ، للمنافسة النهائية على جائزته السنوية.

ووصف الإعلامي الجزائري الشهير حفيظ دراجي،“ استبعاد ”محرز من القائمة النهائية لأفضل لاعب في أفريقيا، ب ”المهزلة ”والأمر المثير للاشمئزاز.

دراجي استعرض عبر حسابه الرسمي بمنصة“ إكس”، أرقام محرز في الموسم الرياضي الماضي 2022-2023، مع مانشستر سيتي الإنكليزي، قبل الانتقال إلى الأهلي السعودي، بتسجيله 17 هدفا وصناعته 19 آخرين، مع تتويجه بالثلاثية التاريخية“ الدوري الإنكليزي، أبطال أوروبا، كأس الاتحاد”، قائلا:“ يبدو أن معايير التتويج بالجائزة تغيرت”.

من جانبه، نشر رياض محرز، ستوري عبر حسابه الرسمي بموقع“ إنستغرام”، يتضمن مقطع فيديو يظهر مهاراته الفنية، خلال فترة تواجده مع مانشستر سيتي، في الموسم الماضي.
وظهر محرز في بداية هذا الفيديو، وهو يوجه إشارات“ الصمت ”أو“ السكوت”، الأمر الذي فسره البعض، بأنه يقصد منه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعد استبعاده من الجائزة بشكل رسمي.

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