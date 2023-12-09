أشغال ملعب الرباط تسير بسرعة كبيرة و ملامح الطابق الأول تظهر

2023-12-09 / 10:42
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هبة بريس ـ رياضة 

تواصل الشركات المشرفة على مسروع تجديد مجمع الأمير مولاي عبد الله بالرباط أشغالها بوتيرة سريعة، حيث تعكف فرق البناء و التشييد على العمل ليلا نهارا ليكون الملعب جاهزا حتى قبل موعد التسليم المحدد.

و حسب ما عاينت هبة بريس، فالأشغال تسير بشكل احترافي و سريع، بعدما قررت الشركة المكلفة بالمدرجات الاعتماد على مدرجات جاهزة و معدة سلفا، يتم استقدامها من إحدى المصانع و يتم تركيبها فوق الأساسات بعين المكان.

و بعد حوالي شهرين من انطلاقة الأشغال تقريبا، بدأت ملامح الطابق الأول تظهر كما يتضح بالصورة أسفله، حيث تم الانتهاء من تشييد الأساسات العملاقات و تم تركيب المدرجات بالجهة الشرقية و بعض أجزاء المدرجات بالجهة الشمالية، فيما يتم حاليا موازاة مع ذلك بناء أساسات جديدة مكان المنصة الشرفية السابقة.

هذا و تجري أشغال أخرى خارج الملعب في نفس الوقت تهم إحداث مجاري تصريف المياه و تحديث المنطقة المحيطة بالملعب و بناء مرآب و بعض الفضاءات الخاصة بالجمهور.

 

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