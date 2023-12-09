فرح الفاسي :”رغم المشاكل العائلية و خذلان الأصدقاء لم استسلم”

2023-12-09 / 11:22
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نجلاء مزيان: هبة بريس

كشفت الفنانة المغربية فرح الفاسي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، عن تعرضها للعديد من الأزمات خلال السنة الجارية.

وتقاسمت النجمة السينمائية مع متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي، المشاكل التي تعرضت لها، أبرزها عائلية و تتعلق بالثقة فضلا عن معاناتها مع الاكتئاب.

وقالت فرح الفاسي:”فخور جدا بنفسي..أتعرف لماذا ؟! لقد مررت هذا العام بجميع أنواع الألم : المشاكل العائليه مشاكل الثقه، خذلان الأصدقاء وكسره القلب، عدم الامان ، الاكتئاب مررت بكل هذا وحدي ولم استسلم “.

ورجح العديد من النشطاء أن تكون الفاسي قد تمر بفترة صعبة في حياتها، فيما ربط البعض الآخر التدوينة بحلول السنة الجديدة بعد أسابيع قليلة.

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