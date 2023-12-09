البطولة الاحترافية.. برنامج مباريات اليوم السبت

البطولة الاحترافية.. برنامج مباريات اليوم السبت

2023-12-09 / 09:15
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في ما يلي نتائج وبرنامج باقي لقاءات الدورة الحادية عشرة من البطولة الوطنية الاحترافية للقسم الأول في كرة القدم.

الجمعة 8 دجنبر:
المغرب الفاسي – الجيش الملكي 1-3
الفتح الرياضي – اتحاد طنجة 0-0

السبت 9 دجنبر:
الرجاء الرياضي – نهضة الزمامرة (الثالثة بعد الزوال)
شباب السوالم – اتحاد تواركة (السادسة مساء)

الأحد 10 دجنبر:
شباب المحمدية – مولودية وجدة (الرابعة بعد الزوال)
أولمبيك آسفي – يوسفية برشيد (السادسة مساء)

المباريات المؤجلة:
حسنية أكادير…الوداد الرياضي
المغرب التطواني…نهضة بركان

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