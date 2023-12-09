البطولة الاحترافية.. برنامج مباريات اليوم السبت

في ما يلي نتائج وبرنامج باقي لقاءات الدورة الحادية عشرة من البطولة الوطنية الاحترافية للقسم الأول في كرة القدم.

الجمعة 8 دجنبر:

المغرب الفاسي – الجيش الملكي 1-3

الفتح الرياضي – اتحاد طنجة 0-0

السبت 9 دجنبر:

الرجاء الرياضي – نهضة الزمامرة (الثالثة بعد الزوال)

شباب السوالم – اتحاد تواركة (السادسة مساء)

الأحد 10 دجنبر:

شباب المحمدية – مولودية وجدة (الرابعة بعد الزوال)

أولمبيك آسفي – يوسفية برشيد (السادسة مساء)

المباريات المؤجلة:

حسنية أكادير…الوداد الرياضي

المغرب التطواني…نهضة بركان

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