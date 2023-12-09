طقس السبت.. استمرار برودة الجو بعموم مناطق المملكة

2023-12-09 / 09:13
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد شيئا ما، مع تكون صقيع أو جريحة بالريف والهضاب العليا الشرقية، وذلك خلال الصباح والليل، فضلا عن تشكل كتل ضبابية محلية فوق السهول الشمالية والوسطى.

ويرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما محليا فوق السواحل الوسطى، وشرق الواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية، مع زوابع رملية أو تناثر هبات من الغبار بداخل الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و08 درجات بكل من الريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 11 و16 درجة جوار السواحل، وسوس، وكذا بالأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 07 و12 درجة بباقي الأرجاء الأخرى من البلاد.

وستعرف درجات الحرارة العليا انخفاضا طفيفا بالمنطقة الشرقية، بينما سترتفع في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما البحر فسيكون قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز وبالجنوب، وهائجا شمال طانطان

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