صديق الطبيب العسكري يكذب “الاشاعات” ويكشف ظروف مراد الصغير قبل وفاته

اسماعيل بويعقوبي -هبة بريس

خرج عبد الصمد أمين صديق الطبيب العسكري مراد الصغير الذي خلقت وفاته مؤخرا جدلا كبرا بمواقع التواصل الاجتماعي بتصريحات عبر فيديو بثه على حسابه بموقع فايسبوك كذب من خلالها الاشاعات التي أحاطت بوفاة الطبيب العسكري وكاشفا بعضا من ظروفه الصعبة التي عاشها في أيامه الأخيرة .

عبد الصمد أمين قال إنه قام بربط علاقة صداقة مع الطبيب العسكري مراد الصغير منذ عودته إلى المغرب حيث قام بافتتاح عيادة طبية على مستوى منطقة اجزناية ، مشيرا – عبد الصمد أمين – الى أنه كان يأخذ والدته عند صديقه الطبيب العسكري قصد اخضاعها للكشف لافتا إلى أن مراد الصغير دائما ماكان يقدم المساعدة للعديد من الأشخاص .

صديق مراد الصغير أضاف في مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي إلى أن الطبيب العسكري تغيرت وضعيته بشكل جدري منذ جائحة كورونا حيث أقدم على اغلاق عيادته الطبية وبدأ وكأنه غير متزن في تصرفاته كمن أصيب بمرض عقلي .

أمين أردف أنه في إحدى المرات عثر على صديقه مراد الصغير ( الطبيب العسكري ) في حالة غير طبيعية على مستوى طريق “تشاطارا” حيث بدأ وكأنه مخمور ليقوم بنقله الى منزله على مستوى منطقة “عين اقطيوط” ، ليكتشف بعدها من خلال أقوال بعض من جيرانه ومعارفه أنهم كانوا دائما ما يصادفون مراد الصغير في أوضاع غير متزنة بمناطق مختلفة من مدينة طنجة إلى جانب تردده على بعض الملاهي .

صديق الطبيب العسكري أكد في المقطع ذاته، أن كل مانشر حول ظروف وفاة صديقه تجانب الصواب وغرضها خلق “البوز” الذي استغلته جهات معادية للمغرب من أجل الاضرار بصورة المملكة على المستوى الحقوقي ، مؤكدا أن الفيديوهات التي وثقها الطبيب المتوفي داخل شقته قديمة.

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