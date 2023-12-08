التعادل السلبي يحسم مباراة الفتح واتحاد طنجة

تعادل فريق الفتح الرياضي مع ضيفه اتحاد طنجة بدون أهداف، في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء اليوم الجمعة، على أرضية ملعب ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط، برسم الدورة الحادية عشرة من البطولة الاحترافية للقسم الأول.

وارتقى الفريق الرباطي، بعد هذه النتيجة، إلى المركز الرابع برصيد 17 نقطة، فيما حل فريق مدينة البوغاز في الرتبة 11 برصيد تسع نقط.

وكان فريق الجيش الملكي تفوق في مباراة افتتاح الدورة في وقت سابق اليوم، على مضيفه المغرب الفاسي بثلاثة أهداف لواحد، على أرضية ملعب الحسن الثاني بفاس .

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