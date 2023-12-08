“الاتحاد الأوروبي” يدرج الضيف ونائبه على قوائم الإرهاب
هبة بريس _ وكالات
أدرج الاتحاد الأوروبي، الجمعة، اثنين من قادة حماس على قائمته للإرهاب، في أعقاب الهجوم الذي نفذته الحركة في أكتوبر على بلدات إسرائيلية.
وقال الاتحاد الأوروبي إن الشخصين هما محمد الضيف، القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، ونائبه مروان عيسى.
وبموجب القرار، ستجمد أموال القائدين وأصولهما المالية الأخرى في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي اعتبارا من الجمعة.
وتعتبر الولايات المتحدة ودول غربية عدة، حركة حماس التي تدير قطاع غزة “منظمة إرهابية”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
22 تعليقات
حركة فتح هي التي تمتل فلسطين وهي التي تأخذ مصلحة المواطن الفلسطيني بعين الاعتبار ولاتقوم بمغمرات غير محسوبة العواقب زيادة على كونها معترف بها دوليا ولها رئيس شرعي منتخب اما الفصائل الأخرى مع احترامي لأتباعها فلا يهمها ما يقع للمواطن الغزاوي المسكين المغلوب على أمره كل ما يهمها هو ارضاء اسيادها في إيران وقادتها يسيرون المعارك من الجاكوزي
ماذا ستفادة الضفة الغربية و المنطقة التى تحت سيطرة عليه فتح الا الاعتقالات والانتهاك والضرب مقارنة بمن يسكن فى قطاع غزة