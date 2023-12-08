Palestinian fighters of the al-Qassam Brigades, the armed wing of the Hamas movement, take part in a military parade to mark the anniversary of the 2014 war with Israel, near the border in the central Gaza Strip on July 19, 2023. (Photo by MAHMUD HAMS / AFP)

“الاتحاد الأوروبي” يدرج الضيف ونائبه على قوائم الإرهاب

2023-12-08 / 21:34
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هبة بريس _ وكالات

أدرج الاتحاد الأوروبي، الجمعة، اثنين من قادة حماس على قائمته للإرهاب، في أعقاب الهجوم الذي نفذته الحركة في أكتوبر على بلدات إسرائيلية.

وقال الاتحاد الأوروبي إن الشخصين هما محمد الضيف، القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، ونائبه مروان عيسى.

وبموجب القرار، ستجمد أموال القائدين وأصولهما المالية الأخرى في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي اعتبارا من الجمعة.

وتعتبر الولايات المتحدة ودول غربية عدة، حركة حماس التي تدير قطاع غزة “منظمة إرهابية”.

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‫22 تعليقات

  1. حركة فتح هي التي تمتل فلسطين وهي التي تأخذ مصلحة المواطن الفلسطيني بعين الاعتبار ولاتقوم بمغمرات غير محسوبة العواقب زيادة على كونها معترف بها دوليا ولها رئيس شرعي منتخب اما الفصائل الأخرى مع احترامي لأتباعها فلا يهمها ما يقع للمواطن الغزاوي المسكين المغلوب على أمره كل ما يهمها هو ارضاء اسيادها في إيران وقادتها يسيرون المعارك من الجاكوزي

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  2. ماذا ستفادة الضفة الغربية و المنطقة التى تحت سيطرة عليه فتح الا الاعتقالات والانتهاك والضرب مقارنة بمن يسكن فى قطاع غزة

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