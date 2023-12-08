“الاتحاد الأوروبي” يدرج الضيف ونائبه على قوائم الإرهاب

هبة بريس _ وكالات

أدرج الاتحاد الأوروبي، الجمعة، اثنين من قادة حماس على قائمته للإرهاب، في أعقاب الهجوم الذي نفذته الحركة في أكتوبر على بلدات إسرائيلية.

وقال الاتحاد الأوروبي إن الشخصين هما محمد الضيف، القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، ونائبه مروان عيسى.

وبموجب القرار، ستجمد أموال القائدين وأصولهما المالية الأخرى في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي اعتبارا من الجمعة.

وتعتبر الولايات المتحدة ودول غربية عدة، حركة حماس التي تدير قطاع غزة “منظمة إرهابية”.

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