Palestinian fighters of the al-Qassam Brigades, the armed wing of the Hamas movement, take part in a military parade to mark the anniversary of the 2014 war with Israel, near the border in the central Gaza Strip on July 19, 2023. (Photo by MAHMUD HAMS / AFP)

“الاتحاد الأوروبي” يدرج الضيف ونائبه على قوائم الإرهاب

2023-12-08 / 21:34
4
هبة بريس _ وكالات

أدرج الاتحاد الأوروبي، الجمعة، اثنين من قادة حماس على قائمته للإرهاب، في أعقاب الهجوم الذي نفذته الحركة في أكتوبر على بلدات إسرائيلية.

وقال الاتحاد الأوروبي إن الشخصين هما محمد الضيف، القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، ونائبه مروان عيسى.

وبموجب القرار، ستجمد أموال القائدين وأصولهما المالية الأخرى في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي اعتبارا من الجمعة.

وتعتبر الولايات المتحدة ودول غربية عدة، حركة حماس التي تدير قطاع غزة “منظمة إرهابية”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of تونس تعتزم رفع سن التقاعد إلى 62 عاما في القطاع الخاص

تونس تعتزم رفع سن التقاعد إلى 62 عاما في…

2023-12-08 / 23:00
Photo of الحكومة الأمريكية تمنع وزير الخارجية الفلسطيني من التصريح

الحكومة الأمريكية تمنع وزير الخارجية الفلسطيني من التصريح

2023-12-08 / 21:01
Photo of الرئيس الفلسطيني : أنا مع المفاوضات وعقد مؤتمر دولي للسلام

الرئيس الفلسطيني : أنا مع المفاوضات وعقد مؤتمر دولي…

2023-12-08 / 20:49
Photo of “القسام” تمطر تل أبيب بالصواريخ وتدمر آليات عسكرية

“القسام” تمطر تل أبيب بالصواريخ وتدمر آليات عسكرية

2023-12-08 / 20:25
Photo of وزراء خارجية عرب يطالبون بوقف “فوري” لإطلاق النار في غزة

وزراء خارجية عرب يطالبون بوقف “فوري” لإطلاق النار في…

2023-12-08 / 19:53
Photo of السلطات الصحية في غزة : 17487 شهيدا جراء الغارات الإسرائيلية

السلطات الصحية في غزة : 17487 شهيدا جراء الغارات…

2023-12-08 / 19:17
Photo of تقرير: 90% من الأسر شمال غزة تقضي يوما كاملا بدون أي طعام

تقرير: 90% من الأسر شمال غزة تقضي يوما كاملا…

2023-12-08 / 17:50
Photo of غوتيريش: لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة

غوتيريش: لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة

2023-12-08 / 16:52
Photo of بوتين يعلن نيّته الترشح لولاية جديدة

بوتين يعلن نيّته الترشح لولاية جديدة

2023-12-08 / 15:15
Photo of السكر و الحليب يختفيان من أسواق الجزائر و الطوابير تعود من جديد

السكر و الحليب يختفيان من أسواق الجزائر و الطوابير…

2023-12-08 / 09:58

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق