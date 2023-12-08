عقب وفاة والدها..أول تعليق لسحر الصديقي

2023-12-08 / 21:36
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نجلاء مزيان: هبة بريس

حرصت الفنانة المغربية سحر الصديقي في أول تعليق لها عقب وفاة والدها، على توجيه رسالة شكر و امتنان لكل من ساندها في مصابها الجلل أو اتصل بها .

ونشرت الفنانة المغربية تدوينة عبر خاصية ستوري بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام جاءت كالتالي:”شكرا لكل من شاركنا آلامنا بالتعزية والمواساة وأعتذر من عدم قدرتي على الإجابة على جميع من اتصل”.

وأضافت سحر الصديقي:” جزاكم الله خير جزاء وتقبل الله دعاؤكم  ولا أراكم الله سوء ولا مكروه في من تحبون”.

وجدير بالذكر أن الصديقي أعلنت أمس الخميس عن وفاة والدها بعد معاناته الطويلة مع مرض السرطان، قائلة :”أبي في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، و البقاء لله”.

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  1. الممتلة الهندية “راجشري ديشياندي” تهدي فوزها بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان “جوائز فيلم فير” بالهند إلى شعب و أطفال غزة .

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