لجنة النزاعات تطالب الرجاء بأداء 360 مليون سنتيم لفائدة لاعبين

لجنة النزاعات تطالب الرجاء بأداء 360 مليون سنتيم لفائدة لاعبين

2023-12-08 / 21:01
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أصدرت لجنة النزاعات، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قراراتها بخصوص نزاعات الرجاء الرياضي مع بعض لاعبي الفريق السابقين.

وحكمت اللجنة المذكورة ضد الرجاء، بأداء مبلغ 160 مليون سنتيم لصالح جمال حركاس، علما أن اللاعب يطالب بالحصول على 540 مليون سنتيم، وهي قيمة مستحقاته المالية العالقة خلال الفترة التي حمل فيها قميص النادي.

ومن جهة أخرى، قضت لجنة النزاعات بحصول لاعب الفريق الأخضر السابق، عبد الإله الحافيظي، على مبلغ 200 مليون سنتيم.

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