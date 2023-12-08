الحكومة الأمريكية تمنع وزير الخارجية الفلسطيني من التصريح

2023-12-08 / 21:01
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هبة بريس _ وكالات

منعت الحكومة الأمريكية، وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، عضو مجموعة الاتصال، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، من الإدلاء بتصريح خلال مباحثاته في العاصمة واشنطن.

وعقد أعضاء المجموعة مؤتمرًا صحافيًا في فندق “فور سيزن” في واشنطن.

وعقب توجيه أحد الصحافيين سؤالًا للمالكي، بدأ وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الكلام وقال “السيد المالكي، لا يستطيع الإجابة على سؤالك، فالحكومة الأمريكية تفرض قيودا عليه، ولا يستطيع التواصل مع الصحافة”.

ومن المنتظر أن تلتقي مجموعة الاتصال مع وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن.

ومن المخطط أن تتوجه المجموعة، السبت، إلى كندا لإجراء مباحثات.

وتشكلت المجموعة بقرار من القمة العربية الإسلامية، بالعاصمة السعودية الرياض، في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لبحث سبل وقف الحرب في غزة.

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