“القسام” تمطر تل أبيب بالصواريخ وتدمر آليات عسكرية
هبة بريس _ وكالات
أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس“، الجمعة، استهدافها 19 آلية عسكرية إسرائيلية شمال وجنوب قطاع غزة.
وقالت في سلسلة تدوينات على منصة “تلغرام”، إن مقاتليها “استهدفوا تجمعا لجنود الاحتلال بقذيفة أفراد وإيقاعهم بين قتيل وجريح في محور شمال مدينة خان يونس”.
وأضافت أن مقاتليها “تمكنوا أيضا من تدمير ناقلة جند صهيونية بعبوة شواظ واشتعال النيران فيها شمال مدينة خانيونس” جنوبي قطاع غزة.
كما “تمكنوا من استهداف 9 آليات إسرائيلية بقذائف الياسين 105 والعبوات الناسفة واشتعال النيران في عدد منها بحي الشجاعية شرق مدينة غزة”، وفق المصدر نفسه.
وأعلنت “كتائب القسام” كذلك “استهداف جيب عسكري إسرائيلي بقذيفة “تاندوم” في منطقة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة”.
واستهدفت أيضا “3 آليات إسرائيلية بقذائف الياسين 105 شرق مدينة خان يونس”، وفق إحدى التدوينات.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
11 تعليقات
ولماذا تتسترون على خسائر الجانب الحماسي ؟
هل المقاومة تضرب والجنود الاسرائيليون نائمون ؟؟؟؟ ههههه
اللهم احفظ اخواننا المسلمين
حماس مقاومة حرة
نطلب الهداية من الله عز وجل
لا حول ولا قوة إلا بالله
Llah yahdi ma khla9
اللهم اهدي عبادك
لصاحب التعليق.الاطلنتي.
سير حارب ضد حماس بش نقراو عليك الفاتحة
خسائر حماس تعطيك اياها قنوات الصهاينة التي تتملق لها!!
كما ان حماس تزف شهداءها!! و فعل زف بمعنى تبشر فرحا و كانه عرس !! هذا لاشباه..!!
اراك تسخر من حماس وكأنها قتلت أباك او اختك !! طبعا ما تسميه خسارات حماس وبقية المجاهدين ثقيلة جدا ، ولكنها في سبيل تحرير الوطن يسيرة لان الحياة تحت الاحتلال وذله وجبروته اصعب مليون مرة من الموت بشرف.. لهذا لا تستمع إلى الدعاية الصهيونية والإمبريالية واقف محايدا امام الضحية والمجرم … الفلسطينيون لا يملكون أسلحة الصهاينة ولكنهم يملكون عزيمة لا تقهر ..وبالمناسبة هل رأيت فلسطينيا واحد يتبرا من حماس او يلعنهااو يسخر منها كما تفعل انت الجالس في المقهى او بيتك وراء شاشة الهاتف وقد ضمنت الاكل والشرب واللباس وربما لا عمل لك الا السخرية من اهل غزة المظلومين..
الفلسطينيين كلهم مشاريع استشهاد وإذا كنت مسلما فإن الشهداء احياء عند ربهم يرزقون وأرواحهم ترفرف في السماوات كلها…أما الخساىر فهي البنيان والذي يعوض وستبنى بيوتا احسن منها….