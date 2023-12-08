“القسام” تمطر تل أبيب بالصواريخ وتدمر آليات عسكرية

هبة بريس _ وكالات

أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس“، الجمعة، استهدافها 19 آلية عسكرية إسرائيلية شمال وجنوب قطاع غزة.

وقالت في سلسلة تدوينات على منصة “تلغرام”، إن مقاتليها “استهدفوا تجمعا لجنود الاحتلال بقذيفة أفراد وإيقاعهم بين قتيل وجريح في محور شمال مدينة خان يونس”.

وأضافت أن مقاتليها “تمكنوا أيضا من تدمير ناقلة جند صهيونية بعبوة شواظ واشتعال النيران فيها شمال مدينة خانيونس” جنوبي قطاع غزة.

كما “تمكنوا من استهداف 9 آليات إسرائيلية بقذائف الياسين 105 والعبوات الناسفة واشتعال النيران في عدد منها بحي الشجاعية شرق مدينة غزة”، وفق المصدر نفسه.

وأعلنت “كتائب القسام” كذلك “استهداف جيب عسكري إسرائيلي بقذيفة “تاندوم” في منطقة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة”.

واستهدفت أيضا “3 آليات إسرائيلية بقذائف الياسين 105 شرق مدينة خان يونس”، وفق إحدى التدوينات.

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