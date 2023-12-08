“القسام” تمطر تل أبيب بالصواريخ وتدمر آليات عسكرية

2023-12-08 / 20:25
0
هبة بريس _ وكالات

أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس“، الجمعة، استهدافها 19 آلية عسكرية إسرائيلية شمال وجنوب قطاع غزة.

وقالت في سلسلة تدوينات على منصة “تلغرام”، إن مقاتليها “استهدفوا تجمعا لجنود الاحتلال بقذيفة أفراد وإيقاعهم بين قتيل وجريح في محور شمال مدينة خان يونس”.

وأضافت أن مقاتليها “تمكنوا أيضا من تدمير ناقلة جند صهيونية بعبوة شواظ واشتعال النيران فيها شمال مدينة خانيونس” جنوبي قطاع غزة.

كما “تمكنوا من استهداف 9 آليات إسرائيلية بقذائف الياسين 105 والعبوات الناسفة واشتعال النيران في عدد منها بحي الشجاعية شرق مدينة غزة”، وفق المصدر نفسه.

وأعلنت “كتائب القسام” كذلك “استهداف جيب عسكري إسرائيلي بقذيفة “تاندوم” في منطقة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة”.

واستهدفت أيضا “3 آليات إسرائيلية بقذائف الياسين 105 شرق مدينة خان يونس”، وفق إحدى التدوينات.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of وزراء خارجية عرب يطالبون بوقف “فوري” لإطلاق النار في غزة

وزراء خارجية عرب يطالبون بوقف “فوري” لإطلاق النار في…

2023-12-08 / 19:53
Photo of السلطات الصحية في غزة : 17487 شهيدا جراء الغارات الإسرائيلية

السلطات الصحية في غزة : 17487 شهيدا جراء الغارات…

2023-12-08 / 19:17
Photo of تقرير: 90% من الأسر شمال غزة تقضي يوما كاملا بدون أي طعام

تقرير: 90% من الأسر شمال غزة تقضي يوما كاملا…

2023-12-08 / 17:50
Photo of غوتيريش: لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة

غوتيريش: لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة

2023-12-08 / 16:52
Photo of بوتين يعلن نيّته الترشح لولاية جديدة

بوتين يعلن نيّته الترشح لولاية جديدة

2023-12-08 / 15:15
Photo of السكر و الحليب يختفيان من أسواق الجزائر و الطوابير تعود من جديد

السكر و الحليب يختفيان من أسواق الجزائر و الطوابير…

2023-12-08 / 09:58
Photo of “دون لغة فرنسية”.. بوركينا فاسو تعد لدستور جديد

“دون لغة فرنسية”.. بوركينا فاسو تعد لدستور جديد

2023-12-08 / 09:30
Photo of رسميا.. الدنمارك تحظر حرق القرآن

رسميا.. الدنمارك تحظر حرق القرآن

2023-12-07 / 23:42
Photo of البيت الأبيض: لا فرصة حاليا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

البيت الأبيض: لا فرصة حاليا لوقف إطلاق النار في…

2023-12-07 / 22:58
Photo of ارتفاع حصيلة القتلى بين جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة

ارتفاع حصيلة القتلى بين جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة

2023-12-07 / 22:50

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق