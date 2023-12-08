هذا ما أسفرت عنه الجولة الثالثة بين لقجع و النقابات التعليمية

هبة بريس _ م منفلوطي

محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن الجولة الثالثة من الحوار القطاعي الذي جمعت اليوم الجمعة بين النقابات التعليمية الأربع بالوزير المنتدب المكلف بالميزانية وبحضور الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد انتهت بعد مناقشة العديد من الملفات العالقة.

وحسب بلاغ صادر عن الجامعة الحرة للتعليم توصلت هبة بريس بنسخة منه، فقد خصص الحوار في جولاته الثلاث لمناقشة الملفات الفئوية ذات الانعكاس المالي والزيادة المباشرة في الأجور، بحيث جاءت خلاصاته على النحو التالي:

1: التوافق على تسوية الملفات الفئوية إداريا وماليا، والتي أخذت الحيز الزمني الأكبر خلال الأيام الثلاث الماضية.

2: عدم حسم مبلغ الزيادة المباشرة في الأجور، بعدما رفضت الجامعة الحرة للتعليم بمعية باقي النقابات المشاركة في ربط هذه الزيادة بالانعكاسات المالية للملفات الفئوية لكونها حقوقا معطلة بسبب غياب الحوار أو عدم جدواه.

كما تم التوافق على استمرار التفاوض خلال يومي السبت والأحد 09 و 10 دجنبر 2023 لتذويب الفارق بين المطالب النقابية والعرض الحكومي في شأن الزيادة المباشرة في الأجور على أن يتم عرض الحصيلة الكاملة بشكل مشترك يوم الأحد.

الحوار أكد خلاله الوزير المنتدب المكلف بالميزانية على برمجة وصرف كافة الانعكاسات المالية المترتبة عن الحوار القطاعي برسم ميزانية 2024 ، وتفنيد كل الادعاءات المتداولة التي تتبنى عكس ذلك.

وأضاف بلاغ الجامعة الحرة للتعليم، أنه وتفاعلا مع عدد من التساؤلات التي تتلقاها الأخيرة بخصوص سريان مفعول النظام الأساسي الجديد، ومن موقع المسؤولية الوطنية كما النقابية، فإن الجامعة تعتبر أن وقف العمل بمقتضيات هذا النظام هو التزام حكومي جرى تحت إشراف مباشر من رئيس الحكومة ، وترجمته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإصدار دورية بهذا الشأن، علاوة على ما نلمسه من جدية ومرونة واضحة في التفاوض خلال المراحل الآنية من الحوار القطاعي مع السيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp