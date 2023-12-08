وزراء خارجية عرب يطالبون بوقف “فوري” لإطلاق النار في غزة

هبة بريس _ وكالات

دعا وزراء الخارجية العرب مجلس الأمن الدولي الجمعة الى اتخاذ قرار ينهي بشكل “فوري” الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الجمعة، إن المجتمع الدولي لا يعتبر وقف الحرب بقطاع غزة أولوية، مشددا على أنه يجب أن يكون الآن وليس بعد أسبوعين.

جاء ذلك خلال كلمة للوزير ابن فرحان في واشنطن التي يزورها حاليا ضمن وفد وزاري عربي، وفق ما نقلته صحيفتا الرياض وعكاظ السعوديتان.

وصرح وزير الخارجية السعودي: “المجتمع الدولي لا يعتبر نهاية الحرب في غزة أولوية ونحتاج لوقف إطلاق النار في القطاع الآن وليس خلال أسبوعين”.

وأضاف: “مستعدون لمناقشة ما الذي سيأتي بعد توقف القتال، ونحن بحاجة إلى خريطة طريق موثوقة لإقامة دولة فلسطينية”.

ولفت إلى تسجيل “ارتفاع كبير في عدد الضحايا المدنيين بقطاع غزة”، مشيرا إلى أن “الوضع الإنساني يتدهور”.

وشدد ابن فرحان على أنه “من غير المقبول تقييد دخول المساعدات إلى غزة”.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان باسم المجموعة العربية “نعتقد بأنه من الضروري وضع حد للمعارك بشكل فوري”، داعيا مجلس الأمن الى الموافقة على مشروع قرار بوقف إنساني لإطلاق النار في غزة.

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