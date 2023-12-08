“طاس” تصدم الوداد وترفض الاستئناف ضد باباتوندي

“طاس” تصدم الوداد وترفض الاستئناف ضد باباتوندي

2023-12-08 / 19:32
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صدمت محكمة التحكيم الرياضية الوداد الرياضي، بعدما رفضت الاستئناف الذي تقدم به في قضيته أمام لاعبه السابق النيجيري ميشيل باباتوندي، وفرضت على الفريق “الأحمر” أداء 557,600 دولار أمريكي.

وأشار نص الحكم، المكون من 21 صفحة، إلى أن المحكمة اعتمدت على مجموعة من التفاصيل والوقائع لتحديد المبلغ المستحق لباباتوندي لدى الوداد الرياضي، بعد ثبوت تنازله عن 20% من إجمالي مستحقاته سابقا.

ولم تقتنع المحكمة بصحة المستندات التي تقدم بها الوداد الرياضي بشأن إبراء ذمة اللاعب وتأكيد استلامه جزءا مستحقاته، علما أن اللاعب أكد في جلسة استماع أنه فعلا وقع عليها لكن تحت الترهيب والتخويف، وهو التفصيل نفسه الذي لم تستطع المحكمة إثبات وجوده أو وجود أي مضايقات لتنصل النادي من التزاماته.

وحملت محكمة التحكيم الرياضية نادي الوداد الرياضي تكاليف مرحلة الاستئناف، بما أنه لم يفض لأي جديد في القضية.

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