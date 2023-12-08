حريق مهول في سوق “درب غلف” بالبيضاء مرحبا( فيديو )

2023-12-08 / 19:36
1
هبة بريس _ البيضاء

اندلع حريق في “سوق درب غلف” في الدار البيضاء، مساء اليوم الجمعة 8 دجنبر 2023،

وقال “موفد هبة بريس ” أن عناصر الوقاية المدنية باشرت عملية إطفاء الحريق وتطويقه.

وأكد موفدنا أن السلطات المحلية والشرطة حلتا بعين المكان إذ جرى تطويق المكان ومنع الاقتراب من الخطر.

https://we.tl/t-AgiMRA44dc

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of فاس.. أخرباش تحذر من حجم وتأثير التضليل الإعلامي كآفة عالمية

فاس.. أخرباش تحذر من حجم وتأثير التضليل الإعلامي كآفة…

2023-12-08 / 22:12
Photo of سطات وواقع الحال…وكأن عقارب الزمن توقفت

سطات وواقع الحال…وكأن عقارب الزمن توقفت

2023-12-08 / 21:13
Photo of هذا ما أسفرت عنه الجولة الثالثة بين لقجع و النقابات التعليمية

هذا ما أسفرت عنه الجولة الثالثة بين لقجع و…

2023-12-08 / 20:05
Photo of أساتذة التعليم الثانوي يشلون المدارس لـ4 أيام

أساتذة التعليم الثانوي يشلون المدارس لـ4 أيام

2023-12-08 / 18:39
Photo of “الأصالة والمعاصرة” يدعو إلى مدونة أسرة عصرية تضمن الحقوق والواجبات

“الأصالة والمعاصرة” يدعو إلى مدونة أسرة عصرية تضمن الحقوق…

2023-12-08 / 17:03
Photo of اكادير : هل يتدخل الوالي ” امزازي” في ملف سوق ” انزا” الذي رصدت له أموال ولم ينجز ؟؟

اكادير : هل يتدخل الوالي ” امزازي” في ملف…

2023-12-08 / 16:44
Photo of انتخاب المعهد الوطني للأنكولوجيا كمركز متعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

انتخاب المعهد الوطني للأنكولوجيا كمركز متعاون مع الوكالة الدولية…

2023-12-08 / 16:13
Photo of هيئة مراجعة مدونة الأسرة تستمع لتصورات المنظمة الديمقراطية للشغل

هيئة مراجعة مدونة الأسرة تستمع لتصورات المنظمة الديمقراطية للشغل

2023-12-08 / 15:40
Photo of هيئة المحامين بفاس تتدارك خطأ في لائحة المرشحين وتحدد تاريخ جديد للاقتراع

هيئة المحامين بفاس تتدارك خطأ في لائحة المرشحين وتحدد…

2023-12-08 / 14:57
Photo of أرباب المقاهي والمطاعم يستنكرون استفحال ظاهرة مقاهي ومطاعم العربات المجرورة

أرباب المقاهي والمطاعم يستنكرون استفحال ظاهرة مقاهي ومطاعم العربات…

2023-12-08 / 14:45

تعليق واحد

  1. ٱن الأوان للقطع مع هاته الأسواق العشوائبة و إستبدالها بأخرى عصرية تناسب منديال 2030

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق