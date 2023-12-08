حريق مهول في سوق “درب غلف” بالبيضاء مرحبا( فيديو )
هبة بريس _ البيضاء
اندلع حريق في “سوق درب غلف” في الدار البيضاء، مساء اليوم الجمعة 8 دجنبر 2023،
وقال “موفد هبة بريس ” أن عناصر الوقاية المدنية باشرت عملية إطفاء الحريق وتطويقه.
وأكد موفدنا أن السلطات المحلية والشرطة حلتا بعين المكان إذ جرى تطويق المكان ومنع الاقتراب من الخطر.
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تعليق واحد
ٱن الأوان للقطع مع هاته الأسواق العشوائبة و إستبدالها بأخرى عصرية تناسب منديال 2030